C’è una brutta notizia Il paradiso delle signore la serie Rai a rischio

La nuova Manovra 2026 del Governo ha acceso un incendio nel mondo della televisione e dell'audiovisivo. Tra le tante misure approvate, quella che più ha fatto discutere è il taglio del Fondo unico per il cinema e l'audiovisivo, che passerà dagli attuali 700 milioni a 510 milioni, fino a scendere nel 2027 a 460 milioni. Una sforbiciata pesante che rischia di lasciare il segno non solo nel settore cinematografico, ma anche nella produzione di fiction e film per la televisione, cuore pulsante dei palinsesti di Rai e Mediaset. A lanciare l'allarme è stata proprio la Rai, che attraverso alcune fonti interne, raggiunte da La Stampa, ha espresso tutta la preoccupazione per l'impatto che questa decisione potrà avere sulla qualità e sulla quantità dei prodotti futuri.