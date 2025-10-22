C’è un caso a Napoli più grande di tutti | ecco cosa e chi riguarda

Dailynews24.it | 22 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il giorno dopo la pesante batosta che il Napoli ha subito ad Eindhoven uscendo sconfitto per 6-2 dal Philips Stadion, sono tanti gli interrogativi che si fa la piazza e sembrano finiti praticamente tutti sul banco degli imputati: dall’allenatore Antonio Conte fino ai calciatori come Lorenzo Lucca, Noa Lang e perfino Kevin De Bruyne. Tra . L'articolo. 🔗 Leggi su Dailynews24.it

Immagine generica

News recenti che potrebbero piacerti

Napoli, il caso Geolier-Decibel. Lo speaker alla presentazione della Nocerina: «Spero di venire a fare la “voce” qui» - Nella giornata di ieri, la società aveva annunciato il sollevamento dell'incarico di Bellino da speaker ... Si legge su ilmattino.it

Cerca Video su questo argomento: C8217232 Caso Napoli Pi249