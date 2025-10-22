C’è un caso a Napoli più grande di tutti | ecco cosa e chi riguarda

Il giorno dopo la pesante batosta che il Napoli ha subito ad Eindhoven uscendo sconfitto per 6-2 dal Philips Stadion, sono tanti gli interrogativi che si fa la piazza e sembrano finiti praticamente tutti sul banco degli imputati: dall’allenatore Antonio Conte fino ai calciatori come Lorenzo Lucca, Noa Lang e perfino Kevin De Bruyne. Tra . L'articolo. 🔗 Leggi su Dailynews24.it