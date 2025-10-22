Il resoconto più sincero del consiglio federale della Lega probabilmente lo ha fatto Luca Zaia che, nonostante avesse detto che non avrebbe partecipato alla riunione per impegni pregressi, alla fine . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

© Cms.ilmanifesto.it - C’è l’altolà della Lega ai team Vannacci. Ma il generale diserta