C’è fantasma e fantasma

Milano, 21 ottobre 2025 – Confesso, sono un boomer. E quindi del ghosting, la pratica che molti ragazze e ragazze di oggi scelgono per interrompere una relazione (sparendo e tagliando ogni comunicazione, senza alcuna spiegazione) sapevo nulla. Alla mia epoca si prendevano dei grandi due di picche o al massimo si veniva rimbalzati. In pochi si volatilizzavano come fantasmi. Per noi il termine “ghost”, anzi, era sinonimo di una passione da vivere intensamente, come quella che nel film omonimo avvinceva il rimpianto Patrick Swayze e la splendida Demi Moore. Con tanto di indimenticabile scena del vaso. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

