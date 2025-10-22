Cava de' Tirreni Servalli revoca Senatore | Salsano è il nuovo vicesindaco
Adolfo Salsano è stato nominato nuovo vicesindaco di Cava de' Tirreni. La decisione è stata assunta dal sindaco Vincenzo Servalli nel corso dell'ultima riunione di giunta. Salsano prende il posto di Nunzio Senatore, rimosso dall'incarico in concomitanza con la sua candidatura alle prossime. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
