Cava de' Tirreni Servalli revoca Senatore | Salsano è il nuovo vicesindaco

Salernotoday.it | 22 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Adolfo Salsano è stato nominato nuovo vicesindaco di Cava de' Tirreni. La decisione è stata assunta dal sindaco Vincenzo Servalli nel corso dell'ultima riunione di giunta. Salsano prende il posto di Nunzio Senatore, rimosso dall'incarico in concomitanza con la sua candidatura alle prossime. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

Immagine generica

Scopri altri approfondimenti

cava de tirreni servalliCava de Tirreni, summit tra Servalli e Verdoliva: ambulatorio di ginecologia al via - Il futuro dell’ospedale Santa Maria dell’Olmo di Cava de’ Tirreni ed in particolare il suo inquadramento nell’Azienda ospedaliero universitaria San Giovanni di Dio e ... Da ilmattino.it

cava de tirreni servalliGiovedì 23 ottobre la presentazione di Gabry di Antonio Cucciniello a Cava de’ Tirreni - 00, nella Sala di Rappresentanza del Palazzo di Città di Cava de’ Tirreni, si terrà la presentazione del romanzo Gabry di ... napolivillage.com scrive

cava de tirreni servalliOspedale di Cava, Servalli incontra il DG Verdoliva: “Potenziare un presidio che è punto di riferimento anche per la Costiera” - Questa mattina, martedì 14 ottobre, il Sindaco di Cava de' Tirreni Vincenzo Servalli ha incontrato presso la Direzione dell'Azienda Universitaria Ospedaliera "Ruggi D'Aragona", il neo Direttore Genera ... Scrive ilvescovado.it

Cerca Video su questo argomento: Cava De Tirreni Servalli