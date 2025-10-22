Cattolica da brividi Halloween tra storie di mostri e demoni etruschi

Cattolica si prepara a festeggiare Halloween con due eventi speciali dedicati a bambini e famiglie, che uniscono cultura, tradizione e divertimento. Tra antichi demoni Etruschi e storie da brividi, Centro Culturale Polivalente e Museo della Regina aprono le porte a un’esperienza magica e. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

Contenuti che potrebbero interessarti

HAPPY HALLOWEEN | Save the date! Il 25 ottobre 2025, dalle 14:00 Carugate si trasforma in un villaggio da brividi! Preparate i vostri costumi, qualcosa di mostruoso vi aspetta! - facebook.com Vai su Facebook

Cattolica da brividi: Halloween al Museo della Regina e al Centro Culturale Polivalente tra mostri e demoni etruschi - Cattolica si prepara a festeggiare Halloween con due eventi speciali dedicati a bambini e famiglie, che uniscono cultura, tradizione e divertimento. chiamamicitta.it scrive

Alba, Halloween al Museo e in Biblioteca: letture animate e storie di paura - Giovedì 30 "Brividi ad alta voce" per i più piccoli, venerdì 31 seduta spiritica letteraria con lo scrittore Christian Antonini. Secondo targatocn.it

“Brividi d’argento”, ritorna Halloween Corinaldo Tutto pronto per festeggiare i 25 anni de La Festa delle Streghe - Dopo un anno di assenza, uno dei borghi più belli d’Italia ritrova uno dei suoi fiori all’occhiello. Riporta anconatoday.it