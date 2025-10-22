Cattolica da brividi Halloween tra storie di mostri e demoni etruschi

22 ott 2025

Cattolica si prepara a festeggiare Halloween con due eventi speciali dedicati a bambini e famiglie, che uniscono cultura, tradizione e divertimento. Tra antichi demoni Etruschi e storie da brividi, Centro Culturale Polivalente e Museo della Regina aprono le porte a un’esperienza magica e. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

