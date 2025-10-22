Catania rubano una moto e scappano | arrestati a Librino grazie al Gps

Hanno rubato una moto e tentato di far perdere le proprie tracce, ma non avevano previsto che il proprietario avesse installato un dispositivo GPS sul mezzo. Grazie al segnale di localizzazione, la Polizia di Stato di Catania è riuscita a rintracciare i due responsabili: un 19enne è stato arrestato e un 16enne denunciato per furto aggravato in concorso, ferma restando la presunzione di innocenza fino a eventuale condanna definitiva. L'intervento è stato condotto dagli agenti della Squadra Volanti dell'Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Catania, che hanno ricevuto una richiesta di aiuto tramite il Numero Unico di Emergenza 112.

