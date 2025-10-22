Catania nuova notte di spari tra Librino e via Plebiscito | la scia di violenza non si ferma

Due sparatorie in poche ore tra i quartieri più caldi della città. Non accenna a fermarsi la spirale di violenza che da mesi scuote Catania, con una serie di atti intimidatori e regolamenti di conti che si concentrano soprattutto nei quartieri di Librino, San Cristoforo e Trappeto NordSan Giovanni Galermo. Nella notte si sono verificati due nuovi episodi inquietanti, a distanza di appena un'ora l'uno dall'altro. Spari in viale Bummacaro: quattro colpi contro i palazzi popolari. Intorno alla mezzanotte, gli agenti della Questura di Catania sono intervenuti in viale Bummacaro 14 dopo la segnalazione di quattro colpi d'arma da fuoco, esplosi con una pistola calibro 7,65.

