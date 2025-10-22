Catania escluso l’intervento chirurgico per Raimo
Nelle scorse ore il Catania ha comunicato che Alessandro Raimo si è sottoposto a nuovi controlli medici ed esami diagnostici, i quali hanno escluso la necessità di un intervento chirurgico.Il giocatore, vittima di un serio trauma distorsivo al ginocchio destro, seguirà ora un percorso di. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
