Castrocaro piange la scomparsa della storica albergatrice Norma Mucciolini

Forlitoday.it | 22 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Castrocaro piange la scomparsa di Norma Mucciolini, storica albergatrice e moglie di Tonino Mercatali, esponente di riferimento della destra territoriale. La deputata Alice Buonguerrieri, in rappresentanza anche del coordinamento provinciale di Fratelli d’Italia, e Francesco Caponetto. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

Immagine generica

Altre letture consigliate

Il volley salentino piange la scomparsa della 46enne Piera Negro, storica allenatrice di Alessano - Il volley salentino piange la scomparsa di Piera Negro, deceduta oggi nella sua Alessano a 46 anni, lasciando sgomenti decine di colleghi, centinai a di allievi e allieve, genitori e dirigenti di ... Lo riporta lagazzettadelmezzogiorno.it

Cerca Video su questo argomento: Castrocaro Piange Scomparsa Storica