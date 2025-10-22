Castrocaro piange la scomparsa della storica albergatrice Norma Mucciolini
Castrocaro piange la scomparsa di Norma Mucciolini, storica albergatrice e moglie di Tonino Mercatali, esponente di riferimento della destra territoriale. La deputata Alice Buonguerrieri, in rappresentanza anche del coordinamento provinciale di Fratelli d’Italia, e Francesco Caponetto. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
