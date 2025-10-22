Castelli Aperti torna domenica 26 ottobre | le aperture nel novarese

Prosegue la trentesima edizione di Castelli Aperti, il grande circuito che da trent'anni accompagna il pubblico alla scoperta delle dimore storiche, dei borghi fortificati e dei giardini più suggestivi del Piemonte.Domenica 26 ottobre il progetto, sostenuto dalla Regione Piemonte e coordinato. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

