Castellammare di Stabia | I pusher incensurati e insospettabili Carabinieri arrestano 18enne

Il fenomeno dei â€œpusher insospettabiliâ€? dilaga in tutta lâ€™area partenopea: a Marina di Stabia arrestato un 18enne incensurato con dosi di crack e contanti nascosti in casa.. Persone insospettabili, che hanno un lavoro comune, ma anche giovanissimi che tentano di percorrere la pista dei soldi facili. Queste persone non si conoscono ma hanno una cosa in comune: lo spaccio di droga. Quello che sta accadendo a Napoli e provincia abbraccia tutte le latitudini della zona partenopea. Il primo caso Ã¨ avvenuto a Grumo Nevano, poi Ã¨ stata la volta del quartiere napoletano di Chiaiano. In pochi giorni il fenomeno del pusher incensurato si Ã¨ verificato anche a Bacoli e poi si Ã¨ ripetuto a Torre del Greco. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

