Castellabate sequestrati due terreni nel Parco del Cilento
Tempo di lettura: < 1 minuto Sequestrati a Castellabate due lotti di terreno nel Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni su disposizione della Procura di Vallo della Lucania. I Carabinieri del Nucleo Parco hanno eseguito il provvedimento firmato dal Gip. Le aree, vincolate dal Piano Territoriale Paesistico Cilento-Costiero, erano state trasformate in insediamenti turistico-residenziali. Secondo le indagini, sarebbe stato realizzato un frazionamento artificioso delle particelle catastali, ottenendo titoli edilizi poi ritenuti illegittimi. Le opere sorgono su terreni agricoli e avrebbero stravolto l’assetto urbanistico della zona. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
