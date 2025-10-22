Castelbellino domani ' il gioco da Mapinga all' antica Grecia'

Castelbellino (Ancona), 22 ottobre 2025 – Appuntamento domani (ore 21) alla sala Margherita Hack del centro culturale polivalente di Castelbellino stazione (via Falcone 15) per l’incontro «A che gioco giochiamo? Il gioco da Mapinga all’Antica Grecia», una serata dedicata al tema universale del gioco, dall’antichità ai nostri giorni.. Un viaggio nel tempo alla scoperta della dimensione del gioco nell’antichità. Ingresso libero: le offerte saranno devolute a sostegno del campus scolastico di Mapinga, in Tanzania A introdurre e moderare l’incontro sarà il giornalista Diego Mecenero, che evidenzierà il valore educativo e sociale del gioco in un raccordo temporale tra passato e presente, fino alle più recenti tecnologie. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Castelbellino, domani 'il gioco da Mapinga all'antica Grecia'

Scopri altri approfondimenti

Si riparte! Nuova settimana, nuovi impegni? Domani subito in campo per la Coppa: giochiamo in casa contro il San Severino Marche. Venerdì trasferta di campionato contro il Castelbellino. #apdcerretodesi #forzaapd - facebook.com Vai su Facebook

Castelbellino, domani 'il gioco da Mapinga all'antica Grecia' - Un viaggio nel tempo grazie alla prof Amanda Zanone, responsabile delle collezioni e dei servizi educativi del Museo Archeologico Nazionale delle Marche. Si legge su msn.com

“A che gioco giochiamo?” porta a Castelbellino un viaggio tra Africa e Antica Grecia - Serata culturale con la professoressa Amanda Zanone e il giornalista Diego Mecenero, tra storia, gioco e solidarietà. lanuovariviera.it scrive