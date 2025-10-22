Castel Volturno finge di essere vittima di un sequestro per ricattare la compagna | due denunce

La notte scorsa i Carabinieri della Tenenza di Castel Volturno hanno deferito in stato di libertà due uomini ritenuti responsabili di procurato allarme e simulazione di reato. Si tratta di un 44enne di origini serbe e un 19enne residente a Castel Volturno, entrambi già noti alle forze dell’ordine. Castel Volturno, finge di essere vittima di . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Castel Volturno, finge di essere vittima di un sequestro per ricattare la compagna: due denunce

