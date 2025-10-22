Castel Bolognese donato al Comune un pannello fotografico a memoria della distruzione causata dalla guerra

Oggi Franca Marabini, in rappresentanza della famiglia e nel ricordo dei genitori Giuseppe (Nicio) ed Edda Marabini, ha donato al Comune di Castel Bolognese un prezioso pannello fotografico composto dalle immagini raccolte negli anni dal padre e che raccotano il paese nei mesi immediatamente. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

