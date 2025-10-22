Castagne ottima annata e prezzi più bassi
Con una decina di giorni di anticipo rispetto agli anni passati, si avvia alla fine la raccolta dei marroni nella valle del Senio. "È stata una stagione molto positiva, migliore degli scorsi anni con una produzione abbondante, qualità ottima e apprezzabile pezzatura con una media dai 70 agli 80 marroni per chilo" afferma Giuseppe Pifferi, presidente dell’Associazione castanicoltori della vallata del Senio che conta un centinaio di produttori tra Casola Valsenio e Palazzuolo sul Senio. E prosegue: "Ovviamente la produzione superiore alla norma ha comportato l’abbassamento dei prezzi all’ingrosso tra i 4 e i 5 euro praticati nel nostro mercato di Misileo". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
