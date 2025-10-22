Cassino paura su via Appia per una fuga di gas

Frosinonetoday.it | 22 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Paura questa mattina lungo via Appia, alle porte di Cassino, per una fuga di gas provocata dalla tranciatura accidentale di un tubo durante alcuni lavori in corso nella zona.L'allarme dopo un forte odore di gasL’allarme è scattato quando un forte odore di gas ha spinto i residenti e i passanti a. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

