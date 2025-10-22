Cassazione | nessuna prova di legami mafiosi tra Berlusconi e Dell’Utri

Un verdetto atteso per anni mette ordine in una vicenda che ha segnato la vita pubblica italiana: la Corte di Cassazione ha respinto il ricorso della Procura generale di Palermo, escludendo legami provati tra Silvio Berlusconi, Marcello Dell’Utri e Cosa nostra, e giudicando illogica la tesi del denaro versato per ottenere silenzi. La decisione nera . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

