Cassazione | nessuna prova di legami mafiosi tra Berlusconi e Dell’Utri

Sbircialanotizia.it | 22 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un verdetto atteso per anni mette ordine in una vicenda che ha segnato la vita pubblica italiana: la Corte di Cassazione ha respinto il ricorso della Procura generale di Palermo, escludendo legami provati tra Silvio Berlusconi, Marcello DellUtri e Cosa nostra, e giudicando illogica la tesi del denaro versato per ottenere silenzi. La decisione nera . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

cassazione nessuna prova di legami mafiosi tra berlusconi e dell8217utri

© Sbircialanotizia.it - Cassazione: nessuna prova di legami mafiosi tra Berlusconi e Dell’Utri

Leggi anche questi approfondimenti

cassazione nessuna prova legamiCassazione, nessun legame tra Berlusconi e Cosa Nostra: “Un teorema illogico” - La Cassazione chiude il caso: nessuna prova di legami tra Berlusconi, Dell’Utri e Cosa Nostra. Scrive monza-news.it

cassazione nessuna prova legamiCassazione: nessun legame tra Berlusconi, Dell’Utri e Cosa Nostra, stop definitivo alle misure di prevenzione - La Suprema Corte conferma che non ci sono prove di legami mafiosi nelle imprese di Berlusconi né pagamenti a Dell'Utri per garantirne il silenzio ... Lo riporta fanpage.it

“Flotilla ha legami con Hamas”: Israele pubblica documenti/ La replica: “Nessuna prova, solo propaganda” - Gli attivisti replicano parlando di propaganda Documenti rinvenuti a Gaza dall’esercito israeliano (IDF) ... Si legge su ilsussidiario.net

Cerca Video su questo argomento: Cassazione Nessuna Prova Legami