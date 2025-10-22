Cassazione | nessun legame tra Berlusconi Dell'Utri e Cosa Nostra stop definitivo alle misure di prevenzione

Fanpage.it | 22 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Suprema Corte conferma che non ci sono prove di legami mafiosi nelle imprese di Berlusconi né pagamenti a Dell'Utri per garantirne il silenzio. Cade così definitivamente l'ipotesi del coinvolgimento con Cosa Nostra. 🔗 Leggi su Fanpage.it

