Cassazione | nessun legame tra Berlusconi Dell'Utri e Cosa Nostra stop definitivo alle misure di prevenzione

La Suprema Corte conferma che non ci sono prove di legami mafiosi nelle imprese di Berlusconi né pagamenti a Dell'Utri per garantirne il silenzio. Cade così definitivamente l'ipotesi del coinvolgimento con Cosa Nostra. 🔗 Leggi su Fanpage.it

