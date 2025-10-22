Cassazione | Nessun legame tra Berlusconi Dell' Utri e Cosa Nostra la figlia dell' ex premier Barbara | Fine della persecuzione

La Suprema Corte ha respinto il ricorso presentato dalla Procura Generale di Palermo contro la decisione della Corte d’appello che ha rigettato la richiesta di sorveglianza speciale e della confisca dei beni nei confronti di Marcello Dell’Utri e dei suoi familiari Una sentenza pronunciata dal. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Cassazione: "Nessun legame tra Berlusconi, Dell'Utri e Cosa Nostra", la figlia dell'ex premier Barbara: "Fine della persecuzione"

