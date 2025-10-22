Caso Sofia Stefani in aula scontro tra accusa e difesa | Femminicidio relazionale di fredda brutalità

Nel processo per l’omicidio nei confronti dell’ex comandante Giampiero Gualandi, le parti civili parlano di “femminicidio relazionale”: “Ha aspettato Sofia e le ha sparato per non perdere la famiglia” dice l'avvocato dei familiari dell'ex vigilessa. Chiesti risarcimenti milionari. La difesa sostiene invece che sia stata una tragedia non voluta. "Le relazioni extraconiugali sono fatte di menzogne e ambiguità, ma non di volontà di uccidere”. 🔗 Leggi su Fanpage.it

