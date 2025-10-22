Caso Ramy pm chiedono per seconda volta una perizia al gip | Analisi lunghe su distanza e manovre
Milano, 22 ottobre 2025 – La Procura di Milano non si ferma e formula un'altra richiesta al gip nella quale chiede di disporre una perizia in incidente probatorio sul caso della morte, il 24 novembre 2024, di Ramy Elgaml, 19enne che era in sella allo scooter guidato dall'amico Fares Bouzidi e inseguito per 8 km dai carabinieri. Un'istanza presentata dopo che la gip Maria Idria Gurgo di Castelmenardo ne aveva bocciata una, il 14 ottobre. Morte di Ramy Elgaml, negata la terza perizia sull’incidente mortale Da quanto si è saputo, nella nuova richiesta, firmata dai pm Giancarla Serafini e Marco Cirigliano, viene indicata la necessità di una perizia "cinematica" sulla dinamica dell'incidente. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
