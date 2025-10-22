Caso Ramy i pm contro la gip | nuova richiesta di perizia
La procura di Milano ha reiterato la richiesta di «incidente probatorio a perizia cinematica» per la morte di Ramy Elgaml, avvenuta nel quartiere Corvetto di Milano al termine di un . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it
È stata respinta la richiesta della Procura di Milano di svolgere una nuova perizia sul caso di Ramy Elgaml, il 19enne morto a novembre 2024 dopo un inseguimento con i carabinieri. Vai su Facebook
Caso Ramy, il gip respinge la richiesta di incidente probatorio avanzata dai pm per ricostruire la dinamica dell'incidente - A questo punto i pm dovranno decidere se chiedere il rinvio a giudizio o chiedere il proscioglimento del carabiniere alla guida della Gazzella e del conducente dello scooter ... Come scrive milano.corriere.it
