Caso Ramy i pm contro la gip | nuova richiesta di perizia

Cms.ilmanifesto.it | 22 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La procura di Milano ha reiterato la richiesta di «incidente probatorio a perizia cinematica» per la morte di Ramy Elgaml, avvenuta nel quartiere Corvetto di Milano al termine di un . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

caso ramy i pm contro la gip nuova richiesta di perizia

© Cms.ilmanifesto.it - Caso Ramy, i pm contro la gip: nuova richiesta di perizia

Altre letture consigliate

caso ramy pm controCaso Ramy, il pm chiede perizia: "Accertare dinamica omicidio stradale" - Una "perizia cinematica" per accertare "l'esatta dinamica" dell'incidente stradale in cui il 24 novembre 2024 ha perso la ... Come scrive iltempo.it

Caso Ramy, il gip respinge la richiesta di incidente probatorio avanzata dai pm per ricostruire la dinamica dell'incidente - A questo punto i pm dovranno decidere se chiedere il rinvio a giudizio o chiedere il proscioglimento del carabiniere alla guida della Gazzella e del conducente dello scooter ... Come scrive milano.corriere.it

Ramy Elgaml: negata la “super” perizia chiesta dai PM/ GIP: “Materiali sufficienti per decidere sul processo” - Ramy Elgaml, no dalla GIP alla "super" perizia: i PM dovranno decidere per il rinvio o l'archiviazione in base agli attuali elementi ... Riporta ilsussidiario.net

Cerca Video su questo argomento: Caso Ramy Pm Contro