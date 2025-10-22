Caso Ramy Elgaml la Procura di Milano chiede per la seconda volta una nuova perizia sull'incidente
La Procura di Milano ha chiesto per la seconda volta una nuova perizia sull'incidente del 24 novembre 2024 che ha portato alla morte di Ramy Elgaml. Lo scorso 14 ottobre la gip del Tribunale aveva respinto la prima richiesta ritenendola non abbastanza "specifica". 🔗 Leggi su Fanpage.it
