Caso Pifferi consulente difesa | Capacità di valutare azioni compromessa

“Ci sono tutti gli elementi per sostenere che Alessia Pifferi ha una capacità di intendere e di volere grandemente scemata, quindi con una possibilità di valutare le conseguenze delle proprie azioni gravemente compromessa”. Così il consulente della difesa di Alessia Pifferi, professor Pietro Pitrini, al termine dell’udienza del processo d’Appello. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Caso Pifferi, consulente difesa: "Capacità di valutare azioni compromessa"

Contenuti che potrebbero interessarti

Novità clamorose sul caso Garlasco ma non solo, tutti gli aggiornamenti sul processo di Alessia Pifferi #Mattino5 - X Vai su X

Caso Alessia Pifferi, le parole della sorella Viviana a #StorieItaliane: “Era capace di intendere e di volere, come dimostrano le dedizioni dei periti”. - facebook.com Vai su Facebook

Caso Pifferi, consulente difesa: "Capacità di valutare azioni compromessa" - (LaPresse) “Ci sono tutti gli elementi per sostenere che Alessia Pifferi ha una capacità di intendere e di volere grandemente scemata, quindi con ... Come scrive stream24.ilsole24ore.com

Processo Alessia Pifferi, Roberta Bruzzone: “Metteva i suoi bisogni davanti a tutto” - La criminologa, consulente di parte civile: “Il resto passa in secondo piano, anche la bambina”. Segnala msn.com

Processo Alessia Pifferi, la difesa: “Ha negato di essere incinta e partorito in bagno, comportamento psicotico” - I consulenti della difesa di Alessia Pifferi, già condannata in primo grado all'ergastolo per aver fatto morire di stenti la figlia di 18 mesi nel 2022 ... Secondo fanpage.it