Caso Pierina Manuela | Non temo il confronto con Louis voglio giustizia per mia suocera

Rimini, 22 ottobre 2025 – "Non nego che il pensiero di un confronto con Louis mi scuota dentro, perché non è una situazione facile dal punto di vista emotivo. Ma non mi spaventa. Anzi, voglio ricordare che fui io, a suo tempo, a chiedere di poter parlare con lui davanti al gip". È su un'altalena di emozioni, Manuela Bianchi. La donna dai mille ruoli nel giallo di Pierina Paganelli. Colei la quale è passata dall'essere nuora della vittima ad amante dell'indagato. Poi ex amante. Poi grande accusatrice dello stesso, dopo la deposizione in incidente probatorio che ha radicalmente ribaltato il paradigma investigativo del delitto di via del Ciclamino con la collocazione di Louis Dassilva nel sotterraneo dove Pierina fu uccisa, per la prima volta prima del ritrovamento del cadavere.

