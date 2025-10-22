Caso Gintoneria lo champagne all' asta per i risarcimenti

Lavori socialmente utili per lei, un risarcimento del valore di 900mila euro per lui. Si conclude con un -patteggiamento la vicenda giudiziaria della Gintoneria di Milano, che vede imputati Davide Lacerenza e Stefania Nobile per detenzione e spaccio di droga, nonché per favoreggiamento della prostituzione. Il gip di Milano ha ratificato l'accordo sulla pena da scontare, 4 anni e 8 mesi per il titolare del locale notturno e 3 anni per l'ex compagna, figlia di Wanna Marchi. La coppia era stata arrestata il 4 marzo scorso dopo un'indagine della Guardia di Finanza."Nobile è incompatibile con il carcere e non può andarci, abbiamo la conversione della pena detentiva in lavori socialmente utili" ha dichiarato il legale Liborio Cataliotti. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Caso Gintoneria, lo champagne all'asta per i risarcimenti

