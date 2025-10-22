Caso Gintoneria Lacerenza e Nobile patteggiano | lo champagne all' asta per i risarcimenti

La figlia di Wanna Marchi sconterà la pena con lavori di pubblica utilità alla Protezione civile di Bresso, mentre Lacerenza potrà chiedere l'affidamento ai servizi sociali. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Caso Gintoneria, Lacerenza e Nobile patteggiano: lo champagne all'asta per i risarcimenti

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Uno dovrà disintossicarsi, l'altra andrà ai lavori socialmente utili. Finisce così per ora il caso della Gintoneria: le bottiglie di champagne finiscono all'asta - facebook.com Vai su Facebook

Caso Gintoneria, Lacerenza e Nobile patteggiano: lo champagne all'asta per i risarcimenti #davidelacerenza #stefanianobile #milano #22ottobre #gintoneria https://tgcom24.mediaset.it/cronaca/gintoneria-lacerenza-nobile-patteggiano-champagne-asta_1049 - X Vai su X

Gintoneria, rettens avgjørelse er kommet: dommen mot Stefania Nobile og Davide Lacerenza. - Gintoneria, è arrivata la decisione del Tribunale: la sentenza su Stefania Nobile e Davide Lacerenza. Lo riporta notizie.it

Caso Gintoneria, all'asta le bottiglie di champagne. Stefania Nobile ai lavori socialmente utili - La figlia di Wanna Marchi sconterà 3 anni nella sede della Protezione civile di Bresso, l'ex- Come scrive rainews.it

Lacerenza e Nobile patteggiano, lo champagne della Gintoneria andrà all'asta - La gip di Milano, Marta Pollicino, ha ratificato i patteggiamenti di Davide Lacerenza e dell'ex compagna Stefania Nobile. Lo riporta tg24.sky.it