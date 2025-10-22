Caso Gintoneria Lacerenza e Nobile patteggiano | 4 anni e 8 mesi di reclusione per lui 3 anni a lei confiscati beni per €900mila

Patteggiamento per Lacerenza e Nobile: 4 anni e 8 mesi a lui, 3 a lei. Confisca di beni per 900mila euro, tra bottiglie di pregio e arredi di locali milanesi Davide Lacerenza e Stefania Nobile hanno patteggiato la pena con il tribunale di Milano: lui dovrà scontare 4 anni e 8 mesi di reclusio. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Caso Gintoneria, Lacerenza e Nobile patteggiano: 4 anni e 8 mesi di reclusione per lui, 3 anni a lei, confiscati beni per €900mila

Contenuti che potrebbero interessarti

Caso Gintoneria, Lacerenza e Nobile patteggiano: lo champagne all'asta per i risarcimenti #davidelacerenza #stefanianobile #milano #22ottobre #gintoneria https://tgcom24.mediaset.it/cronaca/gintoneria-lacerenza-nobile-patteggiano-champagne-asta_1049 - X Vai su X

Delitto di Garlasco, è Liborio Cataliotti il nuovo avvocato di Andrea Sempio: difese Wanna Marchi e Davide Lacerenza nel caso Gintoneria - facebook.com Vai su Facebook

Gintoneria, caso chiuso: la decisione di Lacerenza e Nobile - Il gip di Milano ha ratificato i patteggiamenti di Davide Lacerenza e dell’ex compagna Stefania Nobile, figlia di Wanna Marchi, rispettivamente a 4 anni e 8 mesi e a 3 anni. Lo riporta msn.com

Gintoneria, ?????? ?????? ?????: ???????? ????? ???? ?????? ????????? ?????? ????. - ??????????, è arrivata la decisione del Tribunale: la sentenza su Stefania Nobile e Davide Lacerenza. notizie.it scrive

Caso Gintoneria, Lacerenza e Nobile patteggiano: lo champagne all'asta per i risarcimenti - Il gip di Milano ha ratificato i patteggiamenti di Davide Lacerenza e Stefania Nobile: lo champagne sequestrato andrà all'asta per i risarcimenti. msn.com scrive