Caso Gintoneria arriva la decisione del tribunale su Davide Lacerenza e Stefania Nobile | shock
Il tribunale di Milano ha ratificato il patteggiamento per Stefania Nobile e Davide Lacerenza, accusati di aver gestito un giro di prostituzione e spaccio di sostanze stupefacenti all’interno della loro Gintoneria e del privé La Malmaison. Entrambi gli indagati hanno ottenuto l’accesso a misure alternative al carcere, con pene patteggiate di 4 anni e 8 mesi per Lacerenza e 3 anni per Nobile. Il procedimento si concluderà con la vendita di tutti i beni confiscati, inclusi champagne e arredi di lusso, che fungeranno da risarcimento. Le pene patteggiate e le misure alternative. Le pene sono state ratificate dalla gip milanese Marta Pollicino. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
