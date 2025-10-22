Caso Garlasco | un testimone smentirebbe alibi scontrino Sempio il legale ' commento solo atti'

Milano, 22 ott. (Adnkronos) - "Ho letto sui giornali, ma il mio modus operandi e quello della collega Angela Taccia è di commentare gli atti. Non voglio mettere in dubbio quanto scritto, ma per noi quel verbale non esiste ancora, non ne abbiamo disponibilità. Serve una gigantesca prudenza: l'esperienza mi insegna che talvolta trasudano notizie che dovrebbero essere riservate sia una scelta per misurare le reazioni e reazioni da parte mia e dell'avvocata Taccia non ce ne saranno". Lo afferma Liborio Cataliotti, avvocato di Andrea Sempio, a chi gli chiede un commento sulla notizia riportata da alcuni quotidiani che parlano di un testimone che smentirebbe lo scontrino come alibi per Sempio, indagato per l'omicidio in concorso di Chiara Poggi uccisa a Garlasco il 13 agosto 2007. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Caso Garlasco: un testimone smentirebbe alibi scontrino Sempio, il legale, 'commento solo atti'

