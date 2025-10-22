Caso Garlasco testimone smentirebbe alibi scontrino Sempio Il legale | Commento solo atti

(Adnkronos) – "Commento solo gli atti". Così Liborio Cataliotti, avvocato di Andrea Sempio, commenta la notizia riportata da alcuni quotidiani che parlano di un testimone che smentirebbe lo scontrino del parcheggio di Vigevano come alibi del 37enne, indagato per l'omicidio in concorso di Chiara Poggi uccisa a Garlasco il 13 agosto 2007. Come riferiscono . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

News recenti che potrebbero piacerti

La revoca dell'avvocato Lovati dalla difesa di Andrea Sempio nel caso Garlasco solleva riflessioni sui rapporti cliente-difensore - facebook.com Vai su Facebook

Il caso #Garlasco, al Tg1 i verbali dei genitori di Andrea Sempio: “I pizzini erano solo previsioni di spesa per pagare gli avvocati”. #Tg1 Roberta Ferrari - X Vai su X

Caso Garlasco, testimone smentirebbe alibi scontrino Sempio. Il legale: "Commento solo atti" - Quella prova dell'alibi potrebbe essere falsa, almeno a quanto racconta un supertestimone ritenuto credibile dai carabinieri del Nucleo investigativo di Milano Moscova ... adnkronos.com scrive

Delitto di Garlasco, un nuovo testimone smentisce l'alibi di Andrea Sempio: lo scontrino del parcheggio non sarebbe suo - Gli inquirenti sono risaliti a una persona «informata sui fatti» che è stata interrogata sul ticket del parcheggio di Vigevano del 13 agosto 2007. Da vanityfair.it

Caso Garlasco: un testimone smentirebbe alibi scontrino Sempio, il legale, 'commento solo atti' - "Ho letto sui giornali, ma il mio modus operandi e quello della collega Angela Taccia è di commentare gli atti. Da lanuovasardegna.it