Caso Garlasco Sempio sceglie la genetista Marina Baldi consulente della difesa

Nuovo sviluppo nel caso Garlasco: la genetista Marina Baldi entra ufficialmente nel team della difesa di Andrea Sempio, indagato per omicidio in concorso. La nomina, comunicata dall’avvocato Liborio Cataliotti, è stata depositata questa mattina presso la Procura di Pavia. “Dopo un lunghissimo confronto con la mia collega Angela Taccia, abbiamo deciso di conferire l’incarico alla . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it © Lidentita.it - Caso Garlasco, Sempio sceglie la genetista Marina Baldi consulente della difesa

