Caso D’Agostino proscioglimento | il gup sancisce il non luogo a procedere

Il procedimento che vedeva coinvolto Angelo Antonio D’Agostino, patron dell’Avellino Calcio, la moglie Antonella Gensale e l’amministratore Angelo Pansa si è concluso oggi con un non luogo a procedere ai sensi dell’art. 131-bis del Codice Penale, la cosiddetta norma sulla tenuità del fatto.Le. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

