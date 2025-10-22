Caso D’Agostino proscioglimento | il gup sancisce il non luogo a procedere

Avellinotoday.it | 22 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il procedimento che vedeva coinvolto Angelo Antonio D’Agostino, patron dell’Avellino Calcio, la moglie Antonella Gensale e l’amministratore Angelo Pansa si è concluso oggi con un non luogo a procedere ai sensi dell’art. 131-bis del Codice Penale, la cosiddetta norma sulla tenuità del fatto.Le. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

