Caso Andrea Pignataro archiviata l' indagine per evasione fiscale
L'indagine per evasione fiscale per il finanziere Andrea Pignataro è stata archiviata. Dopo l'accordo con l'Erario, la vicenda per la presunta evasione da 1,2 miliardi da parte dell'imprenditore più ricco d'Italia si è chiusa a Bologna. Come hanno riferito il Corriere della Sera e il Resto del Carlino, Pignataro, accusato di dichiarazione infedele, si era impegnato nei mesi scorsi a versare 283 milioni per sanare le pendenze col Fisco. Il fascicolo era nato per verificare se la residenza fiscale all'estero dell'imprenditore, nato e cresciuto a Bologna, non fosse da considerarsi fittizia. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it
Approfondisci con queste news
La revoca dell'avvocato Lovati dalla difesa di Andrea Sempio nel caso Garlasco solleva riflessioni sui rapporti cliente-difensore Vai su Facebook
Il principe Andrea, rovinato dal sesso e dal caso Epstein: “È un maniaco” - X Vai su X
Caso Andrea Pignataro, archiviata l'indagine per evasione fiscale - Dopo l'accordo con l'Erario, la vicenda per la presunta evasione da 1,2 miliardi da parte dell'imprenditore più ricco d'Italia si è chiusa. Come scrive tg24.sky.it
È stata archiviata l’indagine per evasione fiscale sulla seconda persona più ricca d’Italia - Quella contro Andrea Pignataro, che secondo il tribunale aveva avuto effettivamente il centro dei propri affari all'estero e non in Italia ... Scrive ilpost.it
Andrea Pignataro, archiviata l'indagine per evasione fiscale per il secondo più ricco d'Italia. Il gip: «Normativa complessa e ambigua» - Il secondo italiano più ricco viene archiviato dal gip di Bologna dopo l'inchiesta per evasione da 1,2 miliardi. Si legge su msn.com