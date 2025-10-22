L'indagine per evasione fiscale per il finanziere Andrea Pignataro è stata archiviata. Dopo l'accordo con l'Erario, la vicenda per la presunta evasione da 1,2 miliardi da parte dell'imprenditore più ricco d'Italia si è chiusa a Bologna. Come hanno riferito il Corriere della Sera e il Resto del Carlino, Pignataro, accusato di dichiarazione infedele, si era impegnato nei mesi scorsi a versare 283 milioni per sanare le pendenze col Fisco. Il fascicolo era nato per verificare se la residenza fiscale all'estero dell'imprenditore, nato e cresciuto a Bologna, non fosse da considerarsi fittizia. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it

© Tg24.sky.it - Caso Andrea Pignataro, archiviata l'indagine per evasione fiscale