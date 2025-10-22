Casertana lo stadio si sblocca | in primavera aprirà il cantiere
Tempo di lettura: 2 minuti Ieri mattina si è svolto un incontro informale presso gli uffici di Hub Engineering che ha riunito i principali attori incaricati della ricostruzione del Pinto. Erano presenti Domenico Diana, titolare dell’impresa consorziata Conpat che eseguirà i lavori; il presidente della Casertana, Giuseppe D’Agostino; il responsabile marketing Massimo Vecchione; il presidente del Cda di Caserta Stadium, Giovanni Forte; rappresentanti di Conpat e Antonio Ciuffarella per Aurora Immobiliare. L’appuntamento ha avuto lo scopo di definire gli ultimi dettagli della progettazione esecutiva con i tecnici di Massimo Facchini, partner nella fase finale della programmazione. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
Scopri altri approfondimenti
Casertana ? Serie C Sky Wifi - 11ª giornata Domenica 26 ottobre 20:30 ? Stadio Arechi - Salerno Diretta su Sky Calcio - Sky Sport 252 #avantibersagliera #salernitana - facebook.com Vai su Facebook
Casertana, Coppitelli: "Domani partita complessa, ma stiamo crescendo” - Alla vigilia della trasferta allo stadio Ezio Scida contro il Crotone, l’allenatore della Casertana, Federico Coppitelli, ha parlato in conferenza stampa presentando la sfida che chiude il ciclo delle ... Secondo tuttomercatoweb.com