Tempo di lettura: 2 minuti Ieri mattina si è svolto un incontro informale presso gli uffici di Hub Engineering che ha riunito i principali attori incaricati della ricostruzione del Pinto. Erano presenti Domenico Diana, titolare dell’impresa consorziata Conpat che eseguirà i lavori; il presidente della Casertana, Giuseppe D’Agostino; il responsabile marketing Massimo Vecchione; il presidente del Cda di Caserta Stadium, Giovanni Forte; rappresentanti di Conpat e Antonio Ciuffarella per Aurora Immobiliare. L’appuntamento ha avuto lo scopo di definire gli ultimi dettagli della progettazione esecutiva con i tecnici di Massimo Facchini, partner nella fase finale della programmazione. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Casertana, lo stadio si sblocca: in primavera aprirà il cantiere