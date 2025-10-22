Caserta sindaco Santa Maria a Vico arrestato per scambio elettorale politico-mafioso

Andrea Pirozzi, sindaco di Santa Maria a Vico (Caserta), e la sua vice Veronica Biondo, candidata alle prossime elezioni regionali in Campania nella lista di Forza Italia in provincia di Caserta, sono due delle sei persone arrestate oggi, martedì 22 ottobre, dalla Guardia di Finanza nell’ambito di un’indagine coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia di Napoli su un presunto scambio elettorale politico-mafioso che vede coinvolti anche esponenti del clan camorristico Massaro. Il gip del Tribunale di Napoli ha disposto gli arresti domiciliari per Pirozzi, Biondo e per altri due indagati: il consigliere comunale di maggioranza Giuseppe Nuzzo e l’ex consigliere comunale e assessore Marcantonio Ferrara (dimessosi dalle due cariche nel 2023). 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Caserta, sindaco Santa Maria a Vico arrestato per scambio elettorale politico-mafioso

