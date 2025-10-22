casartigiani incontra iaia per cis

Tarantini Time Quotidiano Casartigiani Taranto ha incontrato l’Onorevole Iaia per conoscere lo stato dell’arte dei lavori del CIS. L’iniziativa è parte del percorso di dialogo, avviato dall’associazione datoriale con le istituzioni nazionali, regionali e locali, per approfondire i temi legati allo sviluppo economico e infrastrutturale del territorio ionico. Oltre all’Onorevole Dario Iaia, nominato dal ministro Foti responsabile del Contratto Istituzionale di Sviluppo (CIS), alla riunione hanno presenziato il segretario provinciale generale Stefano Castronuovo e il consiglio direttivo, con i vari rappresentanti delle categorie artigiane. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it

