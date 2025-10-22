Casa Florio visite serali all' ultima dimora di Vincenzo Florio III

Palermotoday.it | 22 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sabato 25 ottobre dalle 15 alle 22Casa Florio. Apertura straordinaria serale della Palazzina dei Quattro Pizzi all'ArenellaVisite all’ultima dimora dei Florio, la famiglia che rese grande PalermoPalazzina dei Quattro Pizzi all'Arenella, Discesa Tonnara, 4b – Palermo.Ticket: € 8 (bimbi 510 anni. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Immagine generica

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Notturno Imperiale, visite serali alle Terme di Caracalla - Storia, luci e mistero alle Terme di Caracalla di Roma che tra il 12 ottobre e il 2 novembre aprono eccezionalmente le loro porte per 9 visite guidate serali. Scrive ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Casa Florio Visite Serali