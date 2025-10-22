Casa di riposo rimasta senza acqua calda
Il 4 ottobre, con nota inviata ai parenti degli ospiti, è stata comunicata la presenza di batteri nell’acqua calda della casa di riposo di Tolentino, con conseguente sospensione dell’utilizzo. Alla data odierna, il servizio non risulta ancora ripristinato. Diversi familiari degli ospiti hanno espresso preoccupazione per la situazione e segnalato una carenza di aggiornamenti puntuali e trasparenti. A sollevare il problema, con un’interrogazione (che sarà presentata al prossimo consiglio comunale del 30 ottobre sperando che per quella data sia tutto risolto), sono le consigliere di minoranza Silvia Tatò di Fratelli d’Italia e Monia Prioretti di Tolentino nel Cuore. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
