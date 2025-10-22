Carta valore per i diplomati il nuovo bonus cultura partirà dal 2027
In Manovra il Governo ha inserito un nuovo bonus cultura per i diplomati. Si chiamerà Carta valore e sostituirà sia la Carta cultura sia la Carta del merito. Un provvedimento che si baserà su requisiti scolastici, vale a dire il superamento dell’esame di maturità. L’importo e le assegnazioni saranno stabiliti da decreti annuali. Il nuovo bonus partirà dal 2027, per le persone che si sono diplomate nel 2026. Verranno implementate anche nuove misure di sicurezza, con multe più alte per chi ottiene la Carta valore in modo illecito, dopo le truffe ai diciottenni emerse negli ultimi mesi. La nuova Carta valore in manovra. 🔗 Leggi su Quifinanza.it
