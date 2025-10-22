Carta Valore | cosa prevede la Manovra 2026 per i neodiplomati

La Manovra 2026 introduce una novità rilevante per gli studenti italiani che concludono il ciclo scolastico superiore: la Carta Valore. Si tratta di un nuovo bonus cultura specificamente pensato per i neodiplomati. L'obiettivo dichiarato dal Governo è quello di incentivare la crescita culturale e la partecipazione attiva alla vita del Paese, sostenendo il consumo di prodotti e servizi culturali dopo il conseguimento del diploma.Come funzionerà il nuovo bonus culturaLa "Carta Valore" si configura come uno strumento flessibile, i cui contorni operativi saranno definiti annualmente. La Legge di Bilancio 2026 non fissa gli importi, ma stabilisce la procedura: la palla passa a un decreto interministeriale attuativo. 🔗 Leggi su Scuolalink.it © Scuolalink.it - Carta Valore: cosa prevede la Manovra 2026 per i neodiplomati

