Carta Dedicata a Te tutte le novità per il bonus spesa da 500 euro

Quifinanza.it | 22 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Carta Dedicata a te, cioè il bonus spesa da 500 euro destinato alle famiglie in difficoltà, diventando operativa questo mese. Entro il 9 ottobre, i Comuni hanno dovuto consolidare le  liste dei beneficiari  individuati dall’Inps, e in questi giorni molti enti stanno ufficializzando sui propri siti web i nuclei familiari assegnatari della card. Le Poste Italiane hanno iniziato la consegna delle nuove prepagate ai beneficiari, mentre chi possedeva già la card negli anni scorsi riceverà una  ricarica automatica  sulla stessa, previa conferma dei requisiti. Vediamo quali sono le  novità  di questa edizione,  chi ne ha diritto  e  cosa si può acquistare  con la Social card 2025. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

carta dedicata a te tutte le novit224 per il bonus spesa da 500 euro

© Quifinanza.it - Carta Dedicata a Te, tutte le novità per il bonus spesa da 500 euro

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

carta dedicata tutte novit224Carta Dedicata a Te, tutte le novità per il bonus spesa da 500 euro - La Carta Dedicata a Te porta nuove regole per il bonus spesa da 500 euro destinato alle famiglie con Isee fino a 15. Si legge su quifinanza.it

carta dedicata tutte novit224Carta Dedicata a Te, al via le ricariche: come verificare il saldo - Scopri come verificare il proprio saldo disponibile e cosa acquistare con il contributo economico. catania.liveuniversity.it scrive

carta dedicata tutte novit224Carta “Dedicata a te” 2025, cosa si può comprare con la social card - Introdotta per la prima volta dal governo Meloni con la Legge di bilancio 2023, la carta “Dedicata a te” è un sostegno economico erogato dai Comuni sotto forma di prepagata. Segnala tg24.sky.it

Cerca Video su questo argomento: Carta Dedicata Tutte Novit224