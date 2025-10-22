Carta Dedicata a Te tutte le novità per il bonus spesa da 500 euro

La Carta Dedicata a te, cioè il bonus spesa da 500 euro destinato alle famiglie in difficoltà, diventando operativa questo mese. Entro il 9 ottobre, i Comuni hanno dovuto consolidare le liste dei beneficiari individuati dall’Inps, e in questi giorni molti enti stanno ufficializzando sui propri siti web i nuclei familiari assegnatari della card. Le Poste Italiane hanno iniziato la consegna delle nuove prepagate ai beneficiari, mentre chi possedeva già la card negli anni scorsi riceverà una ricarica automatica sulla stessa, previa conferma dei requisiti. Vediamo quali sono le novità di questa edizione, chi ne ha diritto e cosa si può acquistare con la Social card 2025. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

