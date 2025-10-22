carmina burana di carl orff a stia

Arezzo, 22 ottobre 2025 – Associazione Corale Symphonia, con la direzione di Gaia Matteini, presenta un progetto artistico di grande rilievo per il territorio casentinese: la messa in scena dei Carmina Burana di Carl Orff, prevista per il 26 ottobre 2025 pomeriggio ore 17.30 presso il Teatro Comunale di Stia. Ip concerto propone l'esecuzione con cori, solisti, due pianoforti e percussioni. Ingresso libero e gratuito. La è realizzata grazie al sostegno del comune di Pratovecchio Stia, al contributo di Polistamp manifestazione, Wigam, Tera, Idea 2000 e non può mancare un ringraziamento a cantina Fregnan e Vama divani. 🔗 Leggi su Lanazione.it

