Carlos D’Ambrosio è stato l’ospite dell’ultima puntata di Swim Zone, in onda sul canale Youtube di OA Sport. Il nuotatore veneto, nonostante sia solamente del 2007, ha già fatto grandissime cose. Il 31 marzo scorso, per esempio, ai Criteria Nazionali Giovanili, ha siglato il suo primo record italiano nei 200 stile libero in vasca corta in 1’41?61, superando così il precedente record di Filippo Magnini. Il 27 luglio, poi, ai mondiali di Singapore, ha centrato la medaglia d’argento nella staffetta 4×100 metri stile libero, firmando sia il nuovo record nazionale sulla distanza (3’09?58) sia il suo nuovo personale sui 100 metri stile libero (47?78). 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Carlos D’Ambrosio concreto: “Non sono ancora nessuno, devo migliorare. Spiace che la 4×200 sia in difficoltà”