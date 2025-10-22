Carlo e Camilla storica udienza dal Papa

AGI -  Papa Leone XIV  riceverà domani i reali d'Inghilterra  Carlo III e Camilla in udienza privata. Successivamente Carlo incontrerà il Segretario di Stato, il cardinale  Pietro Parolin, mentre Camilla visiterà la cappella Paolina. I reali saranno accompagnati nella loro visita alla Santa Sede, dall' arcivescovo di York Stephen Cottrell  (seconda carica più importante della  Chiesa d'Inghilterra  dopo l'arcivescovo di Canterbury). La sede di Canterbury è al momento vacante: la nuova arcivescova Sarah Mullally è stata nominata il 3 ottobre ma prenderà possesso dell'arcidiocesi nel marzo 2026. Ad accompagnarli anche il  moderatore supremo dell'assemblea generale della Chiesa di Scozia Rosie Frew. 🔗 Leggi su Agi.it

