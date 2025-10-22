Carlo e Camilla sbarcati a Roma | la visita epocale che segna la storia

È atterrato nel tardo pomeriggio all’aeroporto di Ciampino l’aereo con a bordo re Carlo III e la regina Camilla. Il volo proveniva da Londra e segna l’inizio della nuova visita ufficiale della coppia reale britannica in Italia, una trasferta che ha un alto valore simbolico e diplomatico. L’arrivo è avvenuto in grande riservatezza, senza la presenza di giornalisti o cerimonie pubbliche, come spesso accade per le visite di Stato organizzate nel massimo rispetto del protocollo di sicurezza. Un viaggio tra diplomazia e cultura. Secondo quanto trapela da fonti vicine all’ambasciata britannica, la visita di re Carlo e della regina Camilla durerà alcuni giorni e toccherà varie tappe tra Roma e il Vaticano. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

