Carlo e Camilla a Roma | ecco dove alloggeranno e cosa faranno nella Capitale

Funweek.it | 22 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Roma si prepara ad accogliere di nuovo Re Carlo III d’Inghilterra e la regina Camilla per una visita di Stato di due giorni, il 22 e 23 ottobre. Sarà un evento solenne nel quale si intrecceranno diplomazia, spiritualità e storia, con un itinerario che toccherà alcuni dei luoghi più simbolici della Città Eterna, da San Giovanni al Vaticano. Ma cosa visiteranno i sovrani? E dove alloggeranno? Leggi anche: Scranno speciale per Re Carlo, il sovrano avrà un posto d’onore in una basilica romana. Ecco quale Dove alloggeranno Re Carlo e la Regina Camilla a Roma? Una residenza da fiaba nel cuore dell’Esquilino. 🔗 Leggi su Funweek.it

Immagine generica

Leggi anche questi approfondimenti

Visita re Carlo III e Camilla a Roma: modifiche viabilità e info pratiche 22 e 23 ottobre - Mercoledì 22 e giovedì 23 ottobre Carlo III e la regina Camilla saranno a Roma per la visita di Stato in Vaticano. Scrive castellinotizie.it

Re Carlo e la regina Camilla a Roma, incontro con papa Leone XIV. Il piano della viabilità - Predisposti divieti che riguarderanno le zone di San Giovanni, San Paolo e Vaticano ... Si legge su romatoday.it

carlo camilla roma alloggerannoRe Carlo, con Camilla spezza una tradizione dopo 500 anni - Dopo ben 482 anni, infatti, un sovrano inglese pregherà pubblicamente con il Papa. Secondo dilei.it

Cerca Video su questo argomento: Carlo Camilla Roma Alloggeranno