Carlo Conti vorrebbe Samira Lui co-conduttrice a Sanremo 2026 l'indiscrezione sulla showgirl che affianca Gerry Scotti
Carlo Conti avrebbe pensato al nome di Samira Lui come una delle co-conduttrici di Sanremo 2026. Tra loro c'è un rapporto professionale che dura da anni, considerando che hanno condiviso ben tre trasmissioni. Ora, però, lei è accanto a Gerry Scotti a La Ruota della Fortuna su Canale 5. 🔗 Leggi su Fanpage.it
